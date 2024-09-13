تين هاج يكشف موقف مالاسيا من العودة إلي الملاعب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، علي اقتراب لاعبه الهولندي تيريل مالاسيا من المشاركة في التدربيات الجماعية والعودة إلي الملاعب، بعد الإصابة التي لحقت به في ديسمبر الماضي.

الهولندي تيريل مالاسيا يقترب من العودة إلي الملاعب بعد غياب طويل

وقال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية، "تيريل مالاسيا يخطو خطوات كبيرة، لذلك نعتقد أنه يمكننا أن نتوقع مشاركته في تدريبات الفريق خلال فترة قصيرة، إنه يعمل بجد".

وأضاف تين هاج "إنه يتطور بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي، نعتقد أنه يمكننا أن نتوقع مشاركته في التدريبات الجماعية والمباريات على المدى القصير".

والجدير بالذكر أن الظهير الأيسر تيريل مالاسيا، تعرض لإصابة قوية في الركبة في ديسمبر الماضي، ثم تعرض لانتكاسة خلال التعافي من الإصابة، واحتاج إلى تدخل جراحي جديد.

وانتقل الظهير الهولندي البالغ من العمر 25 عاما، إلي المان يونايتد في صيف 2022، قادما من فينورد بمقابل 15 مليون يورو.