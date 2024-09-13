نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن الفائز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.. صلاح أم هالاند؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الفائز بجائزة لاعب شهر أغسطس لموسم 2024-2025، حيث تنافس على الجائزة عدد من أبرز نجوم البريميرليج، من بينهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وضمت قائمة المرشحين للجائزة أيضًا بوكايو ساكا وديفيد رايا من آرسنال، وداني ويلبيك لاعب برايتون، وكول بالمر من تشيلسي، وأمادو أونانا من أستون فيلا، وبريان مبيومو لاعب برينتفورد.

هالاند يفوز بجائزة لاعب الشهر

نجح إيرلينج هالاند في الفوز بجائزة لاعب الشهر بعد أداء مذهل خلال شهر أغسطس، حيث سجل 7 أهداف في أول 3 جولات. وقد سجل هدفًا في فوز مانشستر سيتي على تشيلسي بثنائية نظيفة، كما أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز أمام إيبسويتش تاون بنتيجة 4-1، وتكرر الهاتريك في انتصار الفريق على وست هام بنتيجة 3-1.

من جانبه، قدم محمد صلاح أداءً مميزًا أيضًا خلال شهر أغسطس، حيث سجل 3 أهداف وصنع ثلاثة آخرين في الجولات الثلاث الأولى. أحرز هدفًا وصنع آخر في فوز ليفربول على إيبسويتش تاون بنتيجة 2-0، وسجل هدفين في الانتصار على برينتفورد بنتيجة 2-0، كما أحرز هدفًا وصنع هدفين في الفوز الكبير على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في الجولة الثالثة.