نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يكشف سبب تجديد عقده مع آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، أن الدافع الأساسي وراء تجديد عقده مع الفريق هو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك بعد أن أعلن النادي يوم الخميس عن تجديد عقد أرتيتا، حيث وقع المدرب على عقد جديد يبقيه في منصبه حتى يونيو 2027.

ماذا قال أرتيتا عن تجديد عقده؟

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قبل ديربي لندن أمام توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، تم توجيه سؤال إلى أرتيتا حول تجديد عقده الجديد، وما الذي دفعه للالتزام بهذا العقد حتى عام 2027.

وأوضح أرتيتا قائلًا: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لقد أنجزنا خطوات كبيرة، وما زال هناك الكثير أمامنا لنقوم به". كما أكد أن السبب وراء تجديد عقده هو "الجوع" للفوز بالدوري، وهو الحافز المشترك بين جميع أفراد النادي من المالكين إلى اللاعبين والموظفين.

وعند سؤاله عما إذا كان قد فكر في الانتقال إلى نادٍ آخر، أجاب: "لا، الرابطة العاطفية التي تربطني بآرسنال، والتي تشاركها عائلتي وأطفالي معي، بالإضافة إلى الخبرة التي أعيشها هنا، تجعلني أتمسك بالبقاء مع النادي بشكل قوي للغاية."