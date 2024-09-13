عاجل.. كاف يوافق على طلب الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني

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أحمد جودة - القاهرة - وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، على طلب نادي الزمالك بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني الأسبق للفريق، قبل مباراة الفريق أمام الشرطة الكيني، المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

كاف يوافق على طلب الزمالك بالوقوف دقيقة حداد

أخطر طاقم التحكيم الزامبي المكلف بإدارة المباراة ممثلي الفريقين بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال قبل انطلاق المباراة.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة ومحمد عبد الرحيم إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي الشرطة الكيني، وطاقم التحكيم الزامبي بقيادة هيلاري هامبابا للاتفاق على زي الفريقين في المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.