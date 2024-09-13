نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فريق الرياض غدا يوم السبت الموافق الرابع عشر من سبتمبر الحالي بستاد الأمير فيصل بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الثالثة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والرياض

وتنطلق صافرة بداية مباراة نادي الهلال ونظيره فريق الرياض مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الهلال والرياض

ويحتل الزعيم المركز الأول بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط بعد تحقيق فوزين ولم يتعادل أو يخسر حتى الآن بينما يأتي نظيره فريق الرياض في المركز السادس برصيد أربع نقاط حيث فاز خلال مباراة وتعادل بلقاء ولم يهزم بأي مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.