الرياضة

مدير فيورنتينا يكشف سبب فشل ضم نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف دانيال برادي المدير الرياضي بنادي فيورنتينا الإيطالي، عن سبب فشل التعاقد مع أحد نجوم برشلونة وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية المنتهية قبل أيام قليلة.

مدير فيورنتينا: حاولنا ضم فيتور ولكن برشلونة طلب 40 مليون يورو

أكد مدير فيورنتينا، الدخول في مفاوضات مع برشلونة من أجل ضم لاعبه البرازيلي الشاب فيتور روكي صاحب الـ19 عامًا.

وقال برادي في تصريح نقله الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس”: "حاولنا التعاقد مع فيتور روكي ولكن شروط برشلونة كان من الصعب تنفيذها".

وأضاف مدير فيورنتينا قائلًا: “برشلونة أراد 40 مليون يورو مقابل روكي لذا، لم يكن هناك أي أمل لحسم الصفقة”.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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