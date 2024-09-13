نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يسعى لتجديد عقد لاعب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو فريق برشلونة، إلى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل الاستفادة من خدماته لأطول فترة ممكنة.

أكدت التقارير الصحفية من كتالونيا أن نادي برشلونة يعمل حاليًا على تجديد عقد لاعبه الشاب جيرارد مارتن.

ويعتبر النادي مارتن بديلًا مثاليًا لأليخاندرو بالدي، وقد عقدوا اجتماعات مع وكلائه لبحث تفاصيل تجديد عقده الذي ينتهي في 2025.

كما أفادت التقارير بأن المدرب الألماني هانز فليك يعبر عن رضاه تجاه أداء مارتن والتزامه في تدريبات الفريق الأول.

وفي سياق متصل، يركز برشلونة على تعزيز صفوفه باللاعبين الشباب الموهوبين، ويعكس هذا الاهتمام استراتيجيته في بناء فريق قوي ومستدام للمستقبل.