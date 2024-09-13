نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من جوارديولا حول الـ115 تهمة ضد مانشستر سيتي.. ومواجهة برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه برينتفورد ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جوارديولا يتحدث عن مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي: "لا أتذكر مباراة سهلة ضد برينتفورد، أبدًا. منذ أن صعدوا إلى الدوري الإنجليزي، لا أتذكر. دائمًا كانت الأمور صعبة هنا وهناك، إنه فريق كامل ومتكامل، وغدًا لن يكون استثناء".

وأضاف:"سأحاول تجنب إشراك اللاعبين الذين سيلعبون ضد أرسنال أمام واتفورد، لكننا سنرى كيف سيكون حالهم".

وتابع:"حتى الآن كانت لدينا مباراة واحدة في الأسبوع، مثل فترة ما قبل الموسم، والآن سيبدأ الموسم فعليًا بمباريات كل ثلاثة أيام".

وواصل:"أكثر من عامين لم نخسر مباراة هنا، هذا أمر جيد".

وعن ازدحام المباريات قال:"الأطباء، على وجه الخصوص، يقولون إن الجسم يجب أن يتعافى لمدة أربعة أو خمسة أيام على الأقل".

وأشار:" لقد أمضينا ثلاثة أيام، والآن اثنان، سنقوم بعملنا على أي حال، بهذا الراتب أو أقل من الراتب، نحن سوف نقوم بعملنا لأننا نحب عملنا ولا يهم ".

وحول قضية مانشستر سيتي والتهم الـ 115 قال: "أنا سعيد لأنها ستبدأ يوم الاثنين أعلم أنه سيكون هناك المزيد من الشائعات والمتخصصين الجدد حول الأحكام سنرى".

وأتم:"أعرف ما الذي يتطلع إليه الناس، وما الذي سيفعلونه، إنهم يتوقعون، وأنا أعلم، ما قرأته لسنوات عديدة".