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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت بطولة الجمهورية لكرة اليد للناشئات مواليد 2010 للموسم الرياضي 2024/2025، حيث تمكن فريق كرة اليد بنات بمركز شباب الاستاد من تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة بفوزه على فريق السويس بنتيجة 56-5 في المباراة التي أقيمت على ملاعب المدينة الرياضية.

مركز شباب الاستاد للناشئات يحقق فوزًا ساحقًا على السويس في بطولة الجمهورية لكرة اليد

وقد أعرب مجلس إدارة مركز شباب الاستاد عن خالص التهاني للفريق على هذا الفوز الثمين، متمنين لهم المزيد من الإنجازات والبطولات في المستقبل.

كما تقدم محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية، بالتهنئة القلبية للفريق متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق لقب البطولة ورفع اسم بورسعيد عاليًا.

يأتي هذا الانتصار في ظل الدعم الكبير المقدم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، للأبطال الرياضيين وتحت إشراف ومتابعة عبد الرحمن بصلة، رئيس مجلس الإدارة، خالد تمام أمين الصندوق ورئيس اللجنة الرياضية، محمد عبد النعيم، مدير المركز، حسام القليوبي، مشرف عام النشاط بالمركز، عادل الشهاوي، مشرف النشاط الرياضي.