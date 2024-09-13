نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أبو العز: اسم الزمالك يجعله دائما مطالب بالفوز.. وهدفنا التأهل للدور التالي من الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن اسم وقيمة القلعة البيضاء، تجبره دائمًا على حصد البطولات المحلية والقارية.

وأضاف المدير الإداري أن فوز الزمالك بالنسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية يلقي بالمسؤولية على الفريق في المنافسة والحفاظ على لقبه، مشددًا على أن الفوز بالبطولات هو هدف الفرق الكبرى دائمًا.

وتابع قائلًا:" الجهاز الفني مع اللاعبين باستمرار عن قيمة واسم الزمالك والتي تجعله مطالب دائمًا بالفوز بالبطولة والحفاظ عليها، وهذا ما يهدف له الفريق في مشواره بالكونفدرالية".

واختتم أبو العز تصريحاته قائلًا:" لا يركز الجهاز الفني في غياباته الفنية خلال مواجهة الشرطة الكيني، ولدينا كامل الثقة في المجموعة الموجودة حاليًا لتحقيق هدف الفريق في الفوز والتأهل للدور التالي".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.