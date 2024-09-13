نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الليجا.

وشهدت الجولة الرابعة فوز ريال مدريد أمام ريال بيتيس بهدفين دون مقابل عن طريق الفرنسي كيليان مبابي، ليفتتح أهدافه بالبطولة.

وفي الوقت ذاته نجح برشلونة في تحقيق فوز كبير أمام بلد الوليد بسبعة أهداف دون رد.

وفي الجولة الرابعة حقق أتلتيكو مدريد الفوز أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف، وجيرونا على إشبيلية بهدفين دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة الخامسة

1- برشلونة، 12 نقطة.

2- ريال مدريد، 8 نقاط.

3- أتلتيكو مدريد، 8 نقاط.

4- فياريال، 8 نقاط.

5- جيرونا، 7 نقاط.

6- ألافيس، 7 نقاط.

7- أوساسونا، 7 نقاط.

8- سيلتا فيجو، 6 نقاط.

9- ليجانيس، 5 نقاط.

10- ريال مايوركا، 5 نقاط.

11- رايو فاليكانو، 4 نقاط.

12- ريال سوسيداد، 4 نقاط.

13- أتلتيك بلباو، 4 نقاط.

14- إسبانيول، 4 نقاط.

15- بلد الوليد، 4 نقاط.

16- خيتافي، 3 نقاط.

17- ريال بيتيس، نقطتان.

18- لاس بالماس، نقطتان.

19- إشبيلية، نقطتان.

20- فالنسيا، نقطة واحدة.