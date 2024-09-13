نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انضمامه لنادي آخر.. آرون بوبيندزا يعلق على مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا بتعليق مقتضب حول توقيعه لنادي الزمالك، وذلك خلال لقائه مع عدد من الصحفيين فور وصوله إلى مطار أوتوبيني في بوخارست.

وسأله أحد الصحفيين الرومانيين عن موقفه من الانضمام إلى الزمالك، اكتفى اللاعب بالرد قائلًا: «ليس لدي أي تعليق حول ذلك، آسف».

وكان بوبيندزا قد وصل إلى مطار أوتوبيني تمهيدًا لانضمامه إلى فريق رابيد بوخارست الروماني، رغم أنه كان قد وقع بالفعل عقود انضمامه لنادي الزمالك، إلا أنه غير وجهته في اللحظات الأخيرة وفضل الانتقال إلى النادي الروماني.

أرون: فضلت النادي الروماني على الزمالك

قال بوبيندزا في تصريحات أبرزتها الصحف الرومانية: «لا يمكنني التعليق على أي شيء بشأن الوضع في الزمالك، وآمل أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لي، إنه تحدي، أعلم أن رابيد فريق كبير، لقد تحدثت مع المدرب قبل مجيئي إلى هنا».

وأكمل: «أعلم أنها ليست مهمة سهلة، وسأقدم كل شيء للفريق، وأنا متحمس، كما أقنعني وكيل أعمالي والنادي بالتوقيع مع رابيد، وكنت أعرف عن النادي من قبل، وقد تحدث جيدًا عن الفريق والبطولة، لقد شاهدت الدوري الروماني من قبل وأنا متحمس للعب».