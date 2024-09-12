نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب خاص من الزمالك لـ "كاف" بشأن إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي خلال مباراة الشرطة الكيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يطلب الوقوف دقيقة حداد على إيهاب جلال خلال مواجهة الشرطة الكيني

يحل فريق الزمالك ضيفًا على فريق الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وينتظر مسؤولو الزمالك رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلبهم بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الشرطة الكيني المقبلة.