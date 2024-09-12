نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح في 270 دقيقة ضد نوتينجهام فورست قبل موقعة السبت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لخوض تحدي جديد في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع الريدز ضد فريق نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست يوم السبت المقبل، عند الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024 – 2025.

ونجح ليفربول في تحقيق 3 انتصارات متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليتساوى في صدارة ترتيب البريميرليج مع منافسه مانشستر سيتي ولكل منهما 9 نقاط.

واستطاع نجمنا المصري محمد صلاح في فرض سيطرته وتحقيق أرقام مميزة مع الريدز في الموسم الجاري، حيث تمكن خلال 3 مباريات من تسجيل 3 أهداف وصنع مثلها.

ماذا قدم محمد صلاح ضد نوتينجهام فورست؟

خاض محمد صلاح 3 مباريات بقميص ليفربول ضد فريق نوتينجهام فورست حقق الريدز انتصارين وخسر مباراة وحيدة، وسجل نجمنا المصري هدفين ولم يصنع أي أهداف.

أول مواجهة لـ صلاح مع ليفربول ضد نوتينجهام فورست كانت في الدور الأول من موسم 2022 – 2023 وخسر فريقه 1-0.

بينما في مباراة الدور الثاني بموسم 2022 – 2023 سجل محمد صلاح هدفا في مرمى نوتينجهام فورست وقاد ليفربول للفوز 3-2.

أما آخر مواجهات الفرعون المصري ضد نوتينجهام فورست كانت في موسم 2023 – 2024 وسجل ثاني أهدافه وفاز الريدز 3-0، بينما غاب عن لقاء الدور الثاني بسبب الإصابة.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه أمام نوتينجهام فورست وقيادة ليفربول للفوز في موقعة السبت لحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.