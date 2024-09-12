نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الشرطة.. الزمالك في مبارياته الافتتاحية الأفريقية خلال العقد الأخير "سجل متباين بين التألق والإخفاقات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح فريق الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة فريق الشرطة الكيني في ذهاب دوري الـ32 بالبطولة القارية، وسط طموحات كبيرة للفريق الأبيض للمنافسة على اللقب القاري.

ويلتقي الزمالك في افتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة نظيره الشرطة الكيني خارج ملعبه، في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل، في لقاء ذهاب دور الـ32 بالبطولة القارية.

وتفوق فريق الزمالك في 7 مباريات افتتاحية خلال آخر 10 سنوات بالبطولات الأفريقية إحداهما شهدت إنسحاب منافسه، بينما خسر 3 مباريات ولم يتعادل في أي مباراة.

نتائج مباريات الزمالك الإفتتاحية بالبطولات الأفريقية



2014

افتتح الزمالك مشواره في الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على اتحاد دوانس بطل النيجر 2-0.

2016

تغلب الزمالك على يونيون دوالا الكاميروني 1-0 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2017

اكتسح الزمالك نظيره فريق إينوجو رينجرز النيجيري بنتيجة 4 – 1 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2018

خسر الزمالك أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي 2 – 1 في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

2019

افتتح الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية بفوز كاسح على حساب فريق القطن التشادي بسباعية نظيفة.

2020

خسر الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة 1-2.

2020 – 2021

تخطي الزمالك فريق جازيللي التشادي بعد انسحاب الأخير من دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

2021 – 2022

استهل الزمالك مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على توسكر الكيني 1-0.

2022 – 2023

فاز الزمالك على إليكت التشادي في مباراته الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2 – 0.

2023 – 2024

سقط الزمالك خارج ملعبه في مباراته الافتتاحية ببطولة الكونفدرالية بنتيجة 2 -0 أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي.