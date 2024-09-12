نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة الوسط الليبية تنقل مباراة المصري والهلال بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال الليبي أن مباراته أمام ضيفه فريق المصري والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية سيتم نقلها على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الوسط الليبية WTV والتي يتم بثها على القمر الصناعي المصري نايل سات من خلال التردد 11095 أفقي بمعامل ترميز 27500.

الوسط الليبية تذيع مباراة المصري والهلال

يترأس البعثة محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول، حيث تضم البعثة 38 فردًا، من بينهم 23 لاعبًا يمثلون القوام الأساسي للفريق إلى جانب اللاعبين، تشمل البعثة الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، إضافة إلى الطاقم الإداري والطبي ومسؤولي المهمات.

وكان محمود جابر، المدير الإداري للفريق، قد سبق البعثة إلى بنغازي قبل أيام لإتمام كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة، بما في ذلك تفاصيل الإقامة والتنقلات وقد تم استقبال الفريق في مطار بنينا، ومن ثم انتقلوا مباشرة إلى فندق برينتشي 2 حيث سيقيم الفريق.

وبعد فترة من الراحة، سيخوض الفريق مرانه الأول مساء اليوم على أحد ملاعب بنغازي المجهزة بالعشب الصناعي استعدادًا للمباراة المرتقبة.