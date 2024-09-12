بيراميدز يخوض مرانه الأول في رواندا استعدادًا لمواجهة الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - خاض فريق بيراميدز، أولى تدريباته في رواندا استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يجري أولى تدريباته في رواندا استعدادًا لمباراة الجيش

يحل بيراميدز ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجرى المران على الملعب الفرعي لاستاد أماهورو في مدينة كيجالي عاصمة رواندا، واستمر لقرابة الساعتين، حيث اشتمل على العديد من الوحدات الفتية والخططية التي نفذها اللاعبون، فيما خضع محمد حمدي لبرنامج تأهيلي خاص في ظل مشاركته في مباراتي منتخب مصر لتجهيزه للقاء الجيش الرواندي.

فيما يشارك الثنائي فيستون ماييلي وبلاتي توريه في التدريب الأخير الذي سيقام غدا في السابعة مساء على ملعب أماهورو الرئيسي بعد وصولهما إلى كيجالي مساء الخميس.