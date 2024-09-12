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أحمد جودة - القاهرة - يشارك سفيرا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، النيجيري جاي جاي أوكوشا والسنغالي حاج ضيوف في ندوة المدربين الخاصة بكأس أمم إفريقيا2023 في كوت ديفوار 2023، والتي تُقام في أبيدجان اليوم الخميس وغدا الجمعة.

أوكوشا وضيوف يشاركان في ندوة كاف في أبيدجان

وينضم أوكوشا وضيوف إلى مجموعة من أساطير كرة القدم الإفريقية مثل، الإيفواري ادجي سيلي خلال الندوة.

ويشارك أيضا في الندوة، كل من حارس مرمى منتخب الكاميرون السابق، أنطوان بيل، ومدافع جنوب إفريقيا، مارك فيش، ومدرب منتخب غانا، أوتو أودو، كما سيشارك في هذا الحدث مجموعة من النجوم على غرار المدافع النيجيري السابق، أوجستين إيجوافوين، أسطورة نادي فولهام، ولويس بوا مورتي، الذي يشغل حاليا منصب مدرب غينيا بيساو، والسنغالي باب ثياو، بالإضافة إلى آخرين.

وتُعتبر هذه الندوة بمثابة أول اجتماع من نوعه للمدربين الأفارقة، حيث يُتوقع حضور 50 مدربا من المنتخبات الوطنية لمختلف اتحادات كرة القدم الإفريقية، وسيُوفر الحدث منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين أبرز المدربين في إفريقيا، بما في ذلك، إيمرس فايي، الذي قاد منتخب كوت ديفوار إلى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا2023.