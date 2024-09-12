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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ​خافيير تيباس​، رئيس ​رابطة الليجا​، عن سعادته ببقاء نيكو ويليامز في صفوف ​أتلتيك بلباو​ وعدم انتقاله إلى ​برشلونة​. وقد ارتبط برشلونة بمفاوضات مع أتلتيك بلباو للتعاقد مع نيكو ويليامز، لكن الصفقة لم تتم، واختار برشلونة التعاقد مع داني أولمو من لايبزيغ بدلًا من ذلك.

تيباس: سعيد ببقاء نيكو ويليامز في أتلتيك بلباو

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال تيباس: "ذكرت فقط أن برشلونة كان يمكنه ضم لاعب مثل نيكو ويليامز، لا أكثر".

وأشار إلى صعوبة الحفاظ على مستوى اللاعبين كل عام، معبرًا عن سعادته باستمرار نيكو ويليامز في بلباو وإسبانيا بشكل عام، مما يعزز المنافسة ويشجع على الانتماء للأندية.

وعند سؤاله عن استحقاق فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد للكرة الذهبية، أكد تيباس: "نعم، إنه لاعب مميز، وإذا لم يفز بها هذا العام، فسيكون ضمن المرشحين، وإذا لم يحدث ذلك هذا العام، فسيفوز بها بالتأكيد العام المقبل".