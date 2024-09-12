نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو عن مبابي: ريال مدريد ليس باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عن رأيه في انتقال الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية.

رونالدو: مبابي سينجح مع ريال مدريد

قال رونالدو في حديثه عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”: “ريال مدريد ليس باريس سان جيرمان، هذا ما يمكنني قوله".

وتابع كريستيانو رونالدو: "هناك بيئة مختلفة، لكنني أعتقد أنه سيبلي بلاءًا حسنًا”.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الفترة الصيفية، قادمًا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

يذكر إن كريستيانو رونالدو خلال حواره مع أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند، قد فضل كيليان مبابي على زميله السابق في ريال مدريد، كريم بنزيما.