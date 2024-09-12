نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ثنائي اليونايتد من مواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن موقف اللاعبين راسموس هويلوند ولوك شاو من المشاركة في المباراة القادمة ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

وصرح تين هاج قائلًا: "راسموس هويلوند ولوك شاو يحرزان تقدمًا ملحوظًا في عملية التعافي، لكن للأسف لن يكونا جاهزين للعودة إلى الملاعب أمام ساوثهامبتون".

وأشار تين هاج إلى أن الجهاز الفني يتابع عن كثب حالة اللاعبين: "نحن نأخذ الوقت الكافي للتأكد من جاهزيتهم الكاملة للعودة، فالضغط عليهم الآن قد يؤدي إلى تفاقم الإصابات.

ونأمل أن نراهم قريبًا مرة أخرى على أرض الملعب، لأن وجودهم سيكون مهمًا للغاية لخطط الفريق في المرحلة المقبلة".

وأضاف تين هاج: "نعمل بشكل متواصل مع الجهاز الطبي لضمان حصول اللاعبين على أفضل رعاية ممكنة خلال فترة التعافي، ونعلم مدى أهمية وجود هويلوند وشاو في التشكيلة الأساسية، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات خلال الأسابيع القادمة."

وتابع قائلًا: "لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين المتاحين لتعويض غيابهم، ونتطلع لأن يقدم الفريق أداءً قويًا أمام ساوثهامبتون، مع الحفاظ على التركيز لتحقيق النتائج الإيجابية التي نطمح إليها."