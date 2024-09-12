نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حضور فينسيوس.. ريال مدريد يستأنف تدريباته لمواجهة سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تدريباته الجماعية، من أجل المواجهة التي تجمع بينه وبين فريق ريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني.

وواصل فريق ريال مدريد استعداداته المكثفة لمواجهة فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، حيث شهدت الحصة التدريبية الأخيرة عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة، مما يشكل دفعة معنوية كبيرة للفريق.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة نظيره ريال سوسيداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الحالي، في مباراة يتطلع فيها الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز لتعزيز مركزه في قمة الترتيب.

وفي هذا السياق، أكد المدير الفني كارلو أنشيلوتي أهمية المباراة، مشيرًا إلى أن "المنافسة ستكون صعبة أمام فريق قوي مثل ريال سوسيداد، وعودة فينيسيوس ستساهم في رفع مستوى الفريق"، مضيفًا أن "الفريق يعمل بجدية في التدريبات، وجميع اللاعبين يدركون أهمية كل نقطة في هذا المرحلة من الموسم."