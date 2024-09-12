نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودري يعلق على إمكانية فوزه بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النجم الإسباني رودري، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على إمكانية فوزه بالكرة الذهبية لهذا العام، وذلك بعد ترشيحه للفوز بالجائزة.

صرح رودري قائلًا: "الفوز بالكرة الذهبية سيكون حلمًا يتحقق بالنسبة لي. هناك العديد ممن يتساءلون: إذا كان رودري سيحقق هذه الجائزة، فكيف لم يحصل عليها لاعبان مثل إنييستا أو تشافي؟"

وأضاف رودري: "سيكون هذا الفوز مصدر فخر لي ولبلدي، وإظهار أن لاعبًا إسبانيًا بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية يعزز من مكانة كرة القدم الإسبانية على الساحة العالمية."

وأردف قائلًا: "أعلم أن هناك منافسة قوية، ولكن بالنسبة لي، الجائزة ليست مجرد تتويج للفرد، بل تمثل أيضًا نجاح الفريق والجهد الجماعي المبذول طوال الموسم.

وهدفي هو أن أستمر في العمل بجد وتقديم أفضل ما لدي على أرض الملعب، سواء كنت في المنافسة على الجائزة أم لا."