الرياضة

«لا بأس في ذلك» تين هاج يرد على تصريحات رونالدو ضده

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أحمد جودة - القاهرة - رد المدرب الهولندي لفريق مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، على التصريحات الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي أشار فيها إلى أن "الشياطين الحمر" غير قادرين على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

وقال تين هاج: "نعم، لقد صرح رونالدو بأن مانشستر يونايتد لا يستطيع تحقيق لقب الدوري الآن. إذا قرأت ما قاله بعناية، ستجد أنه بعيد جدًا عن مانشستر ويعيش حاليًا في السعودية. لكل شخص حق إبداء رأيه، ولا بأس في ذلك".

وأضاف تين هاج: "نحن نركز على بناء فريق قوي وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الملعب.

التحديات موجودة دائمًا، ونحن نعلم أن الطريق ليس سهلًا، لكن الفريق يعمل بجد ونحن واثقون في قدراتنا لتحقيق ما نصبو إليه."

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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