نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يطلب الوقوف دقيقة حداد على روح إيهاب جلال ضد الجيش الرواندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت بعثة نادي بيراميدز في رواندا برئاسة المهندس ممدوح عيد، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من أجل السماح بارتداء فريق الكرة شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الكابتن إيهاب جلال، خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب النادي في خطاب رسمي من الكاف السماح بالوقوف دقيقة حداد وارتداء شارات الحداد السوداء على روح المدير الفني السابق للنادي إيهاب جلال والذي وافته المنية أمس، حيث ينتظر النادي رد الكاف على طلبه.