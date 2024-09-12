أحمد جودة - القاهرة - تعرف علي مباريات دوري القسم الثاني ب لمجموعتي الصعيد

أعلنت لجنة المسابقات بمقر إتحاد الكرة اليوم عن مباريات دوري القسم الثاني ب للمجموعه الاولي والثانيه (مجموعة الصعيد) والتي من المقرر ان تنطلق في الحادي عشر من شهر اكتوبر الجاري

وتضم مجموعه شمال الصعيد 11فريق

في حين تضم مجموعه جنوب الصعيد 10 فرق فقط.

وجاءت مباريات الجوله الأولي لمجموعه شمال الصعيد علي النحو التالي..



- تليفونات بني سويف × الواسطي

- نجوم مصر × مصر المقاصة

- مركز شباب طامية × البداري

- أسمنت أسيوط × توت عنخ آمون

- بني مزار × المنيا

- الفيوم (باي)

في حين جاءت مباريات مجموعه الصعيد علي النحو التالي

- قوص × طهطا

- الاقصر × كيما أسوان

- الألومنيوم × المدينة المنورة

- مركز شباب سوهاج × مكادي

- النصر للتعدين × شبان قنا