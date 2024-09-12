بعثة المصري تصل بنغازي استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي في الكونفيدرالية الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة فريق النادي المصري إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال الليبي في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

المصري يصل بنغازي لمواجهة الهلال

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا، وهي مباراة هامة يسعى فيها الفريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل المنافسة القوية التي تنتظره.

يترأس البعثة محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول، حيث تضم البعثة 38 فردًا، من بينهم 23 لاعبًا يمثلون القوام الأساسي للفريق إلى جانب اللاعبين، تشمل البعثة الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، إضافة إلى الطاقم الإداري والطبي ومسؤولي المهمات.

وكان محمود جابر، المدير الإداري للفريق، قد سبق البعثة إلى بنغازي قبل أيام لإتمام كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة، بما في ذلك تفاصيل الإقامة والتنقلات وقد تم استقبال الفريق في مطار بنينا، ومن ثم انتقلوا مباشرة إلى فندق برينتشي 2 حيث سيقيم الفريق.

وبعد فترة من الراحة، سيخوض الفريق مرانه الأول مساء اليوم على أحد ملاعب بنغازي المجهزة بالعشب الصناعي استعدادًا للمباراة المرتقبة.