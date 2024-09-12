عاجل.. مجموعة الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم الخميس، قرعة بطولة إفريقيا لكرة اليد، والمقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 10 أكتوبر المقبل حتى يوم 19 من الشهر ذاته.

مجموعة الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق: "منتدى المغربي، والصداقة الكاميروني، وكريكوس الأثيوبي".

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وحسن يسري رئيسًا للجهاز، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".