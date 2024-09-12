نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموافقة فليك.. برشلونة يحدد أولى صفقاته في صيف 2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، بقيادة خوان لابورتا، يعمل على تحديد الصفقات التي يحتاجها الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2025.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن النادي الكتالوني يضع التعاقد مع ظهير أيمن هدفًا أساسيًا في الصيف القادم.

وقالت الصحفية الإسبانية، أن أبرز المرشحين على طاولة برشولنة هما، أوسكار مينجويزا لاعب سيلتا فيجو الإسباني، وجوشوا كيميتش قائد نادي بايرن ميونخ الألماني.

ويحق للنادي الكتالوني إعادة شراء مينجويزا (25 عاما)، طوال فترة عقده مع سيلتا فيجو، نظير 9 ملايين يورو فقط.

وبالنسبة إلى كيميتش الذي لم يجدد عقده حتي الآن مع بايرن ميونخ، فيمكن لبرشلونة ضمه مجانًا دون دفع أى يورو، نظرًا لأن عقجه سينتهي مع العملاق البافاري في صيف 2025.