الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: إبراهام جاهز.. ماركا: لونين يجدد عقده مع الريال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: إبراهام جاهز.. ماركا: لونين يجدد عقده مع الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز ما جاء في الصحف الأوروبية صباح اليوم الخميس كالتالي:

لاجازيتا ديلو سبورت:

ابراهام جاهز
اعطيني الميلان
بويان " الانتر انطلق "
سينر يحتفل مع الاطفال والبراعم الجديدة
بيريتيني وارنالدي يقودان ايطاليا في كأس دايفيز


- كورييري ديلو سبورت: 

ارادات الملعب ترتفع والتلفزيون تنخفض
" نحن غير مرتاحين "
توتي " كبار مبل ديل بييرو ومالديني "
هامسيك " ماكتوميناي وريثي "
ارنالدي يقود بولونيا للجنون

 

- ماركا :

 كارولين مارين " يستوقفوني الناس ويقولون لي انني مصنوعة من الذهب "
لونين يجدد عقده مع الريال حتى 2028
الكاراز يحقق الفوز الاول على تشيكيا

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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