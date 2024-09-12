انت الأن تتابع خبر بـ 12 لاعب ولاعبه.. منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للطاولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشارك المنتخب المصري للإتحاد المصري للألعاب الترفيهية في بطولة العالم للطاولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة ف خلال الفترة من 12 إلى 25 سبتمبر الجاري.

يخوض منافسات بطولة العالم للطاولة اون لاين 12 لاعب لاعبة مقسمين الي 6 رجال ومثلهم سيدات.

ويشارك مع منتخب مصر في السيدات، ريهام صلاح خليل، رشا علي عبد الله محفوظ، سارة طلبة محمد، سارة احمد فتحى بكير، نهي اسامة محمد، شيماء عبد الله علي.

بينما. ضم منتخب الرجال: محمود محمد سعيد، إبرام انور نسيم، بهاء الدين عاطف سعودى، عبد الرحمن زكريا، عماد بدر الدين شفيق، محمد صلاح عبد الهادى.

منتخبات السيدات المشاركه بجانب مصر، جورجيا، يرلندا، تركيا، بلغاريا، دنمارك، ألمانيا، بريطانيا، إيران، ايطاليا، النرويج، أستراليا، رومانيا، السويد، صربيا، اوكرانيا، أرجنتين، سويسرا، كندا، الإمارات العربية المتحده، الولايات المتحده الامريكيه، استراليا، فرنسا.

منتخبات الرجال المشاركة بجانب مصر :

استراليا، النمسا، البوسنه والهرسك، بلغاريا، بلجيكا، دنمارك، ، المانيا، انجلترا، فرنسا، فنلندا، برتغالي، جورجيا، اليونان، ايران، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، كرواتيا، هولندا، نرويج، بولندا، رومانيا، سويد، سويسرا، صربيا، اسبانيا، تركيا

اوكرانيا، المجر، بيلاروس (روسيا البيضا)، أرجنتين، برازيل، الصين، اليابان، كندا، جنوب افريقيا، تايلاند

الامارات، الولايات المتحدة الامريكيه، التشيك.

وأشار أحمد البكري أن المشاركة في البطولة مع اقوي منتخبات العالم، ستعطي للاعبي المنتخب المصري خبرة كبيرة.

ويأمل البكري في استمرار زيادة شعبة اللاعبين في تلك الألعاب، وخاصة أن مصر تمتلك العديد من المواهب، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وضعت خططا وإعدادا لجميع المنتخبات للمنافسه و كذلك استضافه العديد منها .