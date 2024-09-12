انت الأن تتابع خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل العودة من فترة التوقف الدولي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستعد عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة إلى الدوران بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، والتي شهدت إقامة العديد من المواجهات القوية لمنتخبات العالم خلال تصفيات كأس العالم والبطولات القارية.
- ويعود الدوري الإنجليزي من بوابة الجولة الرابعة، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، وتستمر منافساتها إلى يوم الأحد 15 سبتمبر.
- وتسلط الوفد الضوء على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انقضاء 3 جولات وقبل الدخول إلى الجولة الرابعة.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الرابعة
- 1 – مانشستر سيتي .. 9 نقاط
- 2 – ليفربول .. 9 نقاط
- 3 – برايتون .. 7 نقاط
- 4 – آرسنال .. 7 نقاط
- 5 – نيوكاسل يونايتد .. 7 نقاط
- 6 .. برينتفورد .. 6 نقاط
- 7 .. أستون فيلا .. 6 نقاط
ويتواجد فريق توتنهام في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي يأتي في المركز الـ11 بنفس رصيد النقاط.
بينما يقع فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وحيد على فولها، بينما تعرض للهزيمة على يد برايتون وليفربول.