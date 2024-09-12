يصل القاهرة اليوم.. الزمالك ينجح في ضم البولندي كونراد ميشالاك

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في إتمام صفقة التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك ينجح في ضم البولندي كونراد ميشالاك

وأشار مصدر داخل النادي إلى أن الزمالك نجح في التوصل إلى اتفاق مع نادي أُحد السعودي لإعارة الجناح البولندي لمدة موسم واحد.

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن يصل ميشالاك إلى القاهرة مساء اليوم الخميس لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقد.

وأكمل المصدر أن نادي أُحد السعودي سيتحمل نحو 700 ألف دولار من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، بينما لا يتضمن العقد بندًا لشراء اللاعب نهائيًا.

وأكد المصدر أن الزمالك اتفق مع ميشالاك على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالإعارة، في خطوة تهدف إلى تقوية الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.