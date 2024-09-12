نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يتفق على تمديد عقد ميكيل أرتيتا حتى 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اتفاق إدارة فريق أرسنال الإنجليزي، مع المدير الفني ميكيل أرتيتا على تجديد تعاقده رفقة الفريق.

وأوضح الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين أن نادي أرسنال قد اتفق مع مدربه ميكيل أرتيتا على تمديد عقده لثلاثة مواسم إضافية حتى عام 2027.

أرتيتا، الذي كان يستعد لدخول العام الأخير من عقده الحالي، واجه ضغوطًا كبيرة في الموسم الماضي بسبب نتائج الفريق المتذبذبة.

وعلى الرغم من ذلك، قرر النادي تجديد الثقة به، مما يشير إلى التزام الإدارة بمشروع طويل الأمد بقيادة المدرب الإسباني.

هذه الخطوة تأتي في وقت يسعى فيه أرسنال لتعزيز صفوفه والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية في المواسم القادمة.

كما أن هذا القرار يُعتبر دفعة معنوية لأرتيتا واللاعبين على حد سواء، حيث يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على تحسين الأداء وبناء فريق قوي قادر على مواجهة التحديات القادمة، ويؤكد على رؤية الإدارة بتطوير المواهب الشابة والاعتماد على أسلوب لعب هجومي يعيد النادي إلى منصات التتويج.