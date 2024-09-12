نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحق للزمالك تقديم شكوى ضد بوبيندزا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد بيومي خبير اللوائح، لا يوجد قيمة للاتفاقية التي وقع عليها أرون بوبيندزا مع الزمالك، لأن اللاعب لم يوقع على الأربع نسخ الخاصة بالقيد.

وأضاف بيومي خلال تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" لا يوجد قيمة للاتفاقية لأن اللاعب لم يوقع على الأربع نسخ الخاصة بالعقود، الأربع نسخ يتم توزيعهم كالآتي، نسخة مع اللاعب وأخرى للزمالك ونسخة للمنطقة المسؤولة ونسخة لاتحاد الكرة.

وواصل محمد بيومي:" بالإضافة إلى العقود، هناك استمارة تسجيل واستمارة فحص طبي".

وتابع:" إذا وقع اللاعب على اتفاقية إلكترونية غير ملزمة وإذا وقع على عقد إلكتروني الأمر مختلف".

وأختتم:" موقف حسام أشرف عندما تم إيقاف قيد الزمالك بسببه كان موضوع آخر ولا علاقة له بموقف بوبيندزا، إذا وقع بوبيندزا على عقد إلكتروني فهو من حق الزمالك والعقد مُلزم للجانبين، وهذه خلاصة القصة ولا يحق للنادي شكواه".