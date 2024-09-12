نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالمنعم أساسيًا.. موعد وتشكيل مباراة نيس وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس مع نظيره فريق أولمبيك مارسيليا يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر الحالي بستاد فيلودروم في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس ومارسيليا

وتبدأ صافرة بداية مباراة نيس ومارسيليا مساء السبت في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نيس المتوقع أمام مارسيليا

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: يوسف، دانتي، كلاوس، محمدعبدالمنعم

خط الوسط: هشام، ندومبيلي، بارد

خط الهجوم: محمدعلي شو، جويساند، بدرالدين بوعناني

القنوات الناقلة لمباراة نيس ومارسيليا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.