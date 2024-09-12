نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد المقبلة أمام الوحدة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الوحدة يوم الأحد القادم الموافق 15 سبتمبر الحالي بستاد الجوهرة المشعة في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الثالثة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

وتبدأ صافرة بداية مباراة الاتحاد والوحدة مساء الأحد في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الاتحاد والوحدة

ويحتل العميد المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط بعد تحقيق 2 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي الوحدة في المركز السابع برصيد 4 نقاط حيث فاز خلال مباراة وتعادل بآخر ولم يهزم.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.