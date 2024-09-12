نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال المقبلة أمام الرياض في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الرياض يوم السبت القادم الموافق 14 سبتمبر الحالي بستاد الأمير فيصل بن فهد في لقاء مرتقب بينهم ضمن منافسات الثالثة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والرياض

وتبدأ صافرة بداية مباراة الهلال والرياض مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الهلال والرياض

ويحتل الزعيم صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بعد تحقيق 2 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي الرياض في المركز السادس برصيد 4 نقاط حيث فاز خلال مباراة وتعادل بآخر ولم يهزم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.