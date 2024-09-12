رحاب أبو رجيلة: تعلمنا الانتماء للزمالك من والدي

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أحمد جودة - القاهرة - قال رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن منزل الأسرة بأكمله تعلم الإنتماء للقلعة البيضاء في منزل والده الكابتن أبو رجيلة.

رحاب أبو رجيلة: منزلنا بأكمله تعلم الانتماء لـ الزمالك من والدي

وأوضح رحاب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك، أن والده كانت له طقوس قبل المباريات الهامة، ومنها الصلاة وقراءة القرآن والتفاؤل ببعض الأمور.

كما أشار إلى أن والده في مباراة نهائي كأس مصر نسي والده القميص الذي يتفائل به وقام بإحضاره له لتمسكه الشديد بإرتداءه بسبب تفاؤله به.

ويستعد فريق الزمالك للقاء فريق الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.