الرياضة

زيدان ينعي الراحل إيهاب جلال مدرب منتخب مصر والإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الإعلامي عبدالناصر زيدان، المدير الفني للإسماعيلي ومنتخب مصر إيهاب جلال، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء، بعد تدهور صحته بعد صراعه مع المرض.

عبدالناصر زيدان: إيهاب جلال كان على خلق رفيع

قال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»،  إن إيهاب جلال كان شخصا على خلقا رفيعا بشهادة كل من تعامل معه واللاعبين.

وأضاف، أن جلال بدء حياته الكروية بالإسماعيلي، ويشاء القدير أن تنتهي برفقة الإسماعيلي دراويش الكرة المصرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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