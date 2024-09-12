نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان ينعي الراحل إيهاب جلال مدرب منتخب مصر والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الإعلامي عبدالناصر زيدان، المدير الفني للإسماعيلي ومنتخب مصر إيهاب جلال، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء، بعد تدهور صحته بعد صراعه مع المرض.

عبدالناصر زيدان: إيهاب جلال كان على خلق رفيع

قال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، إن إيهاب جلال كان شخصا على خلقا رفيعا بشهادة كل من تعامل معه واللاعبين.

وأضاف، أن جلال بدء حياته الكروية بالإسماعيلي، ويشاء القدير أن تنتهي برفقة الإسماعيلي دراويش الكرة المصرية.