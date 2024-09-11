نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير لوائح يفجر مفاجأة.. هل يحق لـ الزمالك تقديم شكوى ضد بوبيندزا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك ليس لديه الحق في تقديم شكوى ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، إلا في حال كان يمتلك توقيع اللاعب على عقد رسمي.

هل يحق لـ الزمالك تقديم شكوى ضد بوبيندزا؟

وأوضح بيومي في تصريحاته التليفزيونية أن الاتفاقية التي وُقِّعت بين الزمالك وبوبيندزا ليست لها أي قيمة قانونية ما لم يوقع اللاعب على عقد رسمي، مما يضمن حقوق النادي بشكل كامل.

وأضاف بيومي: "بوبيندزا له الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر بخلاف الزمالك، والبطاقة التي يمتلكها الزمالك للاعب هي بطاقة مؤقتة وليست نهائية."

وفي سياق متصل، كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة أرون بوبيندزا، حيث أشار في تصريحاته لصحيفة "Playsport" الرومانية أن اللاعب لا يستجيب لأي محاولات تواصل من جانب نادي الزمالك ولا يحترم تعاقده مع النادي.

وتابع أدهم: "قمنا بإرسال تذاكر الطيران إلى بوبيندزا، ولكنه لم يرد علينا بشأن سبب عدم حضوره إلى القاهرة رغم الاتفاق المبرم معه، ولم نتواصل مع وكيله بينجامين. نحن نمتلك البطاقة الدولية للاعب، وموقفنا قانوني وسليم."

واختتم أدهم تصريحاته قائلًا: "سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بوبيندزا أو أي نادٍ آخر يوقع معه دون موافقتنا. نحن لسنا تحت ضغط في هذا الأمر، وموقفنا واضح ومتماسك من الناحية القانونية."