نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور ينعى إيهاب جلال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
نعى خالد الغندور ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم.
وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" إيهاب جلال صنع نفسه بنفسه وقدم إسمه لجماهير الكرة المصرية بعمله واجتهاده ودراسته الدائمة".
وتابع:" إيهاب جلال دخل قلوب الجميع باحترامه وأخلاقه مع جميع الأندية التي تولى تدريبها بجانب تدريب منتخب مصر".
وأختتم الغندور:" إيهاب جلال أصيب بالجلطة وهو في بيته وتم اكتشاف الأمر بعد 45 دقيقة كاملة وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أولاده"