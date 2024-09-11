خالد الغندور ينعى إيهاب جلال

وأختتم الغندور:" إيهاب جلال أصيب بالجلطة وهو في بيته وتم اكتشاف الأمر بعد 45 دقيقة كاملة وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أولاده"

نعى خالد الغندور ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم.

محمد يوسف

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