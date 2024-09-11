تفاصيل عقوبة لاعب تشيلسي لمدة 6 أشهر

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أحمد جودة - القاهرة - عوقب لاعب وسط فريق تشيلسي إنزو فرنانديز من قيادة السيارات في بريطانيا بعد إدانته بارتكاب مخالفة مرورية.

وتم تغريم اللاعب الأرجنتيني الدولي البالغ من العمر 23 عامًا بمبلغ قيمته 3020 جنيهًا إسترلينيًا، إضافة إلى منعه من قيادة السيارات لمدة ستة أشهر بعد إدانته بتهمتين تتعلقان بالفشل في تحديد هوية السائق.

ويتردد أن سائق السيارة تم ضبطه وهو يقود متجاوزًا السرعة المحددة في مدينة سوانزي الويلزية في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2023، كما تجاوز الإشارة الحمراء في مدينة لانيلي قبل المخالفة الأولى بشهر واحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أنه لم يثبت أن فرنانديز كان سائق السيارة في المخالفتين، لكن الشرطة الويلزية تواصلت مع اللاعب بصفته مالك السيارة المرصودة، ولكنه لم يرد بالمعلومات المطلوبة.

وكما غاب إنزو فرنانديز عن حضور جلسة المحكمة اليوم الأربعاء بعد إدانته غيابيًا في وقت سابق من العام الجاري.

كما حصل لاعب تشيلسي على عقوبة بـ 12 نقطة بعد ارتكاب المخالفتين لتضاف إلى عقوبة أخرى بتسع نقاط، ليمنع تلقائيًا من قيادة السيارات لمدة ستة أشهر اعتبارًا من اليوم الأربعاء.