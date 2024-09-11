نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل العرض السعودي لضم نجم برشلونة.. واللاعب يرفض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن العرض المالي الكبير الذي تلقاه البرازيلي رافينيا لمغادرة برشلونة، النادي الذي انضم إليه في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد.

تفاصيل العرض السعودي لضم رافينيا

ورغم تلقيه عدة عروض للرحيل، جاء العرض الأقوى من نادي الهلال السعودي، حيث كان برشلونة مستعدًا للموافقة عليه. وصلت قيمة العرض مع المتغيرات إلى 100 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن الهلال قدم عرضًا لرافينها براتب صافٍ قدره 100 مليون يورو موزعًا على 4 مواسم، أي بمعدل 25 مليون يورو لكل موسم، على أن ينتهي العقد في 30 يونيو 2028.

وعلى الرغم من العرض المغري، فقد حسم رافينيا موقفه سريعًا، وأبلغ الهلال بالرفض قائلًا ببساطة: "لا، شكرًا لك". كما أبلغ ديكو، الذي كان يمثله وأصبح الآن المدير الرياضي لبرشلونة، بأنه لا ينوي مغادرة الفريق بأي حال من الأحوال، حتى لو تلقى عروضًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل نيوكاسل وآرسنال، الذين كانوا على رادار التكهنات.

وقد أظهر رافينيا تألقًا ملحوظًا تحت قيادة المدير الفني الجديد لبرشلونة، هانز فليك، حيث سجل هاتريك وصنع هدفًا في مباراة فريقه ضد بلد الوليد التي انتهت بفوز برشلونة 7-0، وذلك قبل فترة التوقف الدولي الحالية.