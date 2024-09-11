نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مغادرته إنجلترا.. ما هي الخطوة المقبلة لساوثجيت؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب منتخب إنجلترا السابق، غاريث ساوثغيت، اليوم الأربعاء، إنه لن يتعجل العثور على وظيفة جديدة لكنه سيظل منفتحًا على الخيارات المتاحة وهو يقيم الفرص التي سيحصل عليها سواء فالتدريب أو خارجه.

وتنحى المدرب (54 عامًا) عن منصبه في يوليو (تموز) الماضي بعد الهزيمة الثانية على التوالي لمنتخب إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا، لينهي حقبته مع المنتخب الإنجليزي التي استمرت 8 أعوام.

وتواصل إنجلترا بحثها عن خليفة ساوثغيت، رغم أن المدرب المؤقت لي كارسلي لفت الأنظار بفوزه 2-0 في أول مباراتين أمام أيرلندا وفنلندا.



وارتبط اسم ساوثغيت بتدريب مانشستر يونايتد كخليفة محتمل لإريك تين هاغ الذي يقدم نتائج سيئة، بالإضافة إلى دور المراقب الفني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الهيئة الحاكمة للعبة في القارة العجوز.