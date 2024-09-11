نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل من رومانيا.. بوبيندزا وقع على عقود انضمامه إلى رابد بوخاريست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية رومانية عن تفاصيل تعاقد نادي رابيد بوخارست الروماني مع اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، الذي كان قريبًا من الانضمام رسميًا إلى نادي الزمالك بعد الاتفاقات الأخيرة. ومع ذلك، نشأت خلافات قد تؤدي إلى عدم وصوله إلى مصر.

بوبيندزا وقع على عقود انضمامه إلى رابد بوخاريست

وذكر موقع «digisport» الروماني في تقرير حديث: «وقع أرون بوبيندزا عقدًا مبدئيًا مع رابيد بوخارست مقابل 800 ألف يورو. تم الاتفاق على جميع التفاصيل، ليكون اللاعب ضمن صفوف رابيد بدلًا من الزمالك»، مشيرًا إلى أن انضمام بوبيندزا إلى رابيد كان اختياره الشخصي، رغم أن وكيله نصحه بالانضمام للزمالك نظرًا للعمولة الكبيرة المرتبطة بالصفقة.

وبحسب التقرير، سيحصل بوبيندزا مع بوخارست على راتب شهري يبلغ 25 ألف يورو، بالإضافة إلى مكافآت أداء فردية وجماعية، مما يجعله من بين اللاعبين الذين يتقاضون أعلى الرواتب في رومانيا.

كما أعلن ماريوس سوموديكو، مدرب بوخارست، بشكل رسمي في وسائل الإعلام الرومانية عن توقع وصول بوبيندزا خلال يوم أو يومين كحد أقصى، لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقة.