انت الأن تتابع خبر حسام وإبراهيم حسن يُنعيان وفاة إيهاب جلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وشقيقه إبراهيم حسن ، وفاة الكابت إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عقب تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

ونعي التوأم حسام وابراهيم حسن الصديق والزميل العزيز كابتن ايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق.

” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي “و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.