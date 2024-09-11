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رياض - احمد صلاح - تقدم النادي المصري البورسعيدي، بالنعي لوفاة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عقب تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

النادي المصري ينعى الكابتن إيهاب جلال