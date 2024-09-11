نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم".. محمد صلاح ينعى إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وفاة المدرب إيهاب جلال الذي وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 57 عامًا، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية مؤخرًا. جلال كان أحد أبرز المدربين في كرة القدم المصرية، حيث قاد العديد من الأندية الكبيرة وكذلك المنتخب الوطني المصري لفترة قصيرة. نستعرض في هذا المقال تفاصيل النعي ومسيرة جلال التدريبية.

محمد صلاح ينعي إيهاب جلال بكلمات مؤثرة

نشر محمد صلاح على حسابه بموقع "إكس" صورة تجمعه مع إيهاب جلال، وكتب معلقًا: "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال". هذا النعي يعكس احترام صلاح للمدرب الراحل وتقديره لمسيرته التدريبية التي أثرت في كرة القدم المصرية.

إيهاب جلال: مسيرة تدريبية حافلة

إيهاب جلال رحل عن عالمنا بعد مسيرة تدريبية مميزة، شملت الإشراف على تدريب عدة أندية مصرية بارزة، منها الزمالك، الإسماعيلي، المصري، وقيادته للمنتخب الوطني المصري في وقت سابق. بدأ جلال مسيرته التدريبية بعد اعتزاله كلاعب، وتميز بقدرته على تطوير الفرق واكتشاف المواهب الشابة.

آخر محطات إيهاب جلال مع الإسماعيلي

كانت آخر محطات جلال التدريبية مع نادي الإسماعيلي، حيث تولى المهمة الفنية للفريق في 6 أغسطس 2023. خلال فترة تدريبه، قاد الفريق في 41 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات، تعادل في 12، وخسر 19 مباراة. سجل فريقه تحت قيادته 49 هدفًا واستقبلت شباكه 60 هدفًا. هذه الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي واجهها جلال في مهمته الأخيرة مع الدراويش.

وفاة إيهاب جلال

وفاة إيهاب جلال تعد خسارة كبيرة لكرة القدم المصرية، حيث كان يعتبر من المدربين المميزين الذين تركوا بصماتهم على الفرق التي قادوها. مسيرته كانت مليئة بالنجاحات والتحديات، ووفاته تأتي بعد فترة قصيرة من عمله مع الإسماعيلي، ما يعكس التزامه وحبه لكرة القدم حتى آخر لحظات حياته.