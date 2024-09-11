نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخوض مرانه الختامي على ملعب النادي قبل السفر إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي على ملعب النادي مساء اليوم الأربعاء قبل السفر إلى كينيا استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص الجهاز الفني للزمالك على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل السفر، والاكتفاء بخوض بعض الفقرات الفنية الخفيفة بالكرة.



وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني في ظل سفر الفريق إلى كينيا في ساعة مبكرة من صباح الغد.



ويستعد الزمالك للسفر في الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل.